Die Türkei kritisiert das Verbot der ultranationalistischen und rechtsextremen türkischen Organisation "Graue Wölfe" in Frankreich.

Das Außenministerium in Ankara teilte mit, es sei nicht hinnehmbar, Symbole zu verbieten, die in vielen Ländern der Welt verwendet würden, weit verbreitet seien und keinen illegalen Aspekt hätten. Die Organisation sei ein Fantasieprodukt Frankreichs.



Die Regierung in Paris hatte die Auflösung damit begründet, dass die Organisation Diskriminierung und Hass schüre und an Gewaltaktionen beteiligt sei. In Lyon war kürzlich ein Mahnmal zum Gedenken an den Völkermord an den Armeniern 1915 unter anderem mit dem Schriftzug der Organisation beschmiert worden.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.