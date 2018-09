Grave Chapel Radio Show - so heißt das neue Projekt, das Dieter Thomas Kuhn und Rudie Blazer mit Musikerkollegen derzeit umtreibt. Dabei spielen sie "songs from above", Stücke von Musiklegenden, die in den zurückliegenden Jahren oder auch schon vor Jahrzehnten gestorben sind: Amy Winehouse, Leonard Cohen, Prince oder auch Jim Morrison, Janis Joplin und Elvis.

Mit den Auftritten zeigt Dieter Thomas Kuhn eine neue Seite seiner künstlerischen Arbeit: "Es war für mich immer wichtig, so etwas nebenher zu machen", sagte er im Corsogespräch. Allerdings betont der Musiker, dass er weiterhin auch als Schlager-Star auf der Bühne stehen will: "Den Föhnwellen-Dieter gibt es nach wie vor."

Wir haben noch länger mit Dieter Thomas Kuhn und Rudie Blazer gesprochen - hören Sie hier die Langfassung des Corsogesprächs

Rudie Blazer, der neben Kuhn als Sänger auftritt, erinnert sich an die Zeit, in der er mit der Musik von Jimi Hendrix oder Janis Joplin in Kontakt kam und in der diese Musiker gestorben sind. "Damals war es einem nicht so bewusst, wie legendär die mal werden würden", so Blazer rückblickend.

Bis zum Jahresende sind die Musiker mit der Grave Chapel Radio Show auf Tour.

