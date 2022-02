Korallenbleiche am Great Barrier Reef. (picture alliance/MAXPPP)

Dies hat die australische Marineparkbehörde mitgeteilt und auf die extrem hohen Temperaturen in der Region verwiesen. Die Korallen zeigten wegen überdurchschnittlich warmen Meerwassers bereits erste Zeichen von Stress, zitierte die Zeitung "The Age" den Chefwissenschaftler der Behörde, David Wachenfeld. Demnach wurden an einigen Stellen bereits kleinere Bleichen festgestellt.

Meerestemperaturen zu hoch

Wachenfeld betonte, die Meerestemperaturen für den größten Teil des Riffs seien seit Beginn des Sommers meist zwischen 0,5 und 1,5 Grad höher gewesen als normal. Wie stark das einzigartige Riff letztlich geschädigt werde, hänge nun vom Wetter in den kommenden Wochen ab. In Australien ist derzeit Sommer, und es werden wieder Hitzerekorde verzeichnet.

Sollte die Bleiche tatsächlich kommen, wäre sie die vierte in nur sechs Jahren nach 2016, 2017 und 2020. Die Unesco hatte im vergangenen Jahr gedroht, das Riff auf die Rote Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen. Auf Druck der australischen Regierung war das Great Barrier Reef der Herabstufung aber gerade noch einmal entgangen. Erst 2023 soll wieder über das Naturwunder beraten werden.

Hohe CO2-Emissionen pro Kopf in Australien

Wachenfeld sagte, um das Great Barrier Reef zu retten, seien dringend extreme Maßnahmen weltweit zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie auch lokale Maßnahmen nötig. Australien selbst verzeichnet mit die höchsten CO2-Emissionen pro Kopf und ist einer der größten Kohleexporteure der Welt. Während sich immer mehr Länder dem Kampf gegen die Erderwärmung verpflichten, sendet die konservative Regierung in Canberra häufig Signale, dass das Land langfristig an fossilen Brennstoffen festhalten will.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.