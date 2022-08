Australien

Das Great Barrier Reef ist UNESCO-Weltnaturerbe (dpa / imageBROKER / Norbert Probst)

Es sei der stärkste Korallenbewuchs sei 36 Jahren - das Riff scheine sich zu erholen. Die sich nun ausbreitende Korallenart sei allerdings sehr empfindlich, erklärten die Wissenschaftler am Australischen Institut für Meereswissenschaften. Der Korallenbewuchs zeige, dass das Great Barrier Reef immer noch ein starkes, widerstandsfähiges System sei und in der Lage, sich von Störungen zu erholen. Zu Störungen zählt beispielsweise auch die Korallenbleiche. Diese breitet sich aus, wenn das Wasser längere Zeit zu warm ist. Dann stoßen die Korallen Algen ab, mit denen sie sonst zusammenleben - dadurch verlieren sie ihre Farbe. Gebleichte Korallen sind extrem gestresst, aber leben noch und können sich wieder erholen."Wir wussten immer, dass sich das Riff erholen kann", so einer der Wissenschaftler. Das Überraschende sei, dass es trotz der beiden letzten großen Korallenbleichen im Jahr 2020 und in diesem Jahr 2022 seinen Aufwärtstrend fortgesetzt habe.

Das Weltnaturerbe Great Barrier Reef habe sich besonders dank der schnell wachsenden Acropora-Korallen erholt. Sie seien wie Unkraut. Akllerdings sei diese Art der Korallen wegen ihrer langen, verzweigten Wuchsform besonders anfällig für Wellen. Bei einem starken Wind oder tropischen Wirbelsturm könnten sie leicht zerbrechen. Dazu kommen kleinere Bedrohungen wie schlechte Wasserqualität, die Schifffahrt oder der korallenfressende Seestern. Doch das größte Problem sei der Klimawandel, die steigende Wassertemperatur und die damit einhergehende Korallenbleiche.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.