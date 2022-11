Australien

Luftaufnahme des Great Barrier Reef (imago/Oceanphoto)

Die UNO-Organisation warf der australischen Regierung unzureichende Maßnahmen gegen das Korallensterben in dem Riff vor. Sogar bereits zugesagte Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Wasserqualität und der Fischerei würden nicht vollständig umgesetzt, so die UNESCO. In einem gemeinsamen Bericht mit der Umweltorganisation IUCN heißt es, dass das Great Barrier Reef durch den Klimawandel deutlich beeinträchtigt sei. Die Fachleute empfehlen, es auf die Liste der gefährdeten Welterbestätten zu setzen - in dem Fall könnte es von der Weltnaturerbe-Liste gestrichen werden.

