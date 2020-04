Das australische Great Barrier Reef wird erneut von einer großen Korallenbleiche heimgesucht.

Das teilten Wissenschaftler der James-Cook-Universität Queensland mit. Luftaufnahmen zeigten, dass sich die Bleiche in allen Regionen des größten Korallenriffsystems der Welt stärker ausgebreitet habe, als dies je beobachtet worden sei. Die Experten erklärten, die Sommer würden immer wärmer. Außerdem folgten die Temperaturschübe so dicht hintereinander, dass sich die Korallen in der Zwischenzeit nicht mehr ausreichend erholen könnten.



Das Great Barrier Reef umfasst ein Gebiet von 345.000 Quadratkilometern vor der Nordostküste Australiens.