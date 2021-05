Die AfD-Bundestagsfraktion sieht Gefahren einer ihrer Ansicht nach weltweit zunehmenden Regulierung durch Klimapolitik und Migration.

Der parlamentarische Geschäftsführer Baumann sagte in Berlin, Ziel sei eine stellenweise fast schon öko-sozialistische Planwirtschaft. Er verwies in diesem Zusammenhang auf eine Initiative des Weltwirtschaftsforums. Die Politik des sogenannten "Great Reset" habe nicht mehr viel mit Freiheit und Marktwirtschaft zu tun, meinte Baumann. Im Hintergrund spielten möglicherweise auch Dinge eine Rolle wie der UNO-Migrationspakt, fügte er hinzu. Dahinter stehe die Idee, eine Entlastung der Bevölkerungsexplosion in Afrika herbeizuführen durch Migration nach Europa, behauptete Baumann.



Mit dem Thema greift die AfD eine Entwicklung der sogenannten Querdenken-Bewegung auf, die vor einer neuen Weltordnung und den angeblichen Umbau der Gesellschaft durch Eliten warnt.

