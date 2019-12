Der deutsche Bauernverband hat eine aktive Unterstützung des neuen EU-Klimaschutzprogramms "Green Deal" angekündigt.

Präsident Rukwied sagte der "Augsburger Allgemeinen", für mehr Akzeptanz müsse die europäische Agrarpolitik grüner werden. Dies wolle man mitgestalten. Zudem sei die Klimapolitik auch für die Bauern von hoher Bedeutung. In der Landwirtschaft sei man sowohl Betroffene als auch Teil der Lösung. Rukwied ist zugleich auch Präsident des Zusammenschlusses der europäischen Bauernverbände.



Daneben beklagte er, die Landwirte seien ein Stück weit frustriert darüber, dass ihre Arbeit ständig kritisiert werde. Dies gelte vor allem in der Artenschutz-Debatte, wo über andere Faktoren wie Lichtverschmutzung, zunehmende Mobilität oder privaten Gärten aus Schotter kaum geredet werde. Dabei habe die Landwirtschaft in den vergangenen Jahren beispielsweise 230.000 Kilometer Blühstreifen geschaffen.