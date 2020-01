Deutschland soll im Rahmen des sogenannten "Green Deal" der EU-Kommission bis zu 877 Millionen Euro zur Abfederung des Kohleausstiegs erhalten.

Dies berichten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf EU-Kreise. Am meisten soll demnach Polen gefördert werden, das zwei Milliarden Euro erhält. Ingesamt umfasst der Übergangsfonds 7,5 Milliarden. In Deutschland soll das Geld vor allem in die Tagebau-Gebiete im Rheinland und in der Lausitz fließen. Damit können etwa Umschulungsmaßnahmen von Arbeitern und die Ansiedlung neuer Industrien unterstützt werden.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte den "Green Deal" gestern im Europäischen Parlament vorgestellt. Bis 2030 sollen zusätzliche öffentliche und private Investitionen von einer Billion Euro zur Verfügung gestellt werden, damit die EU klimaneutral wird.