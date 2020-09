Die Europäische Union will den Umbau zu einem klimaschonenderen Verkehrssystem voranbringen.

Wie die EU-Kommission ankündigte, sollen zusätzliche 54 Millionen Euro in mehrere Projekte fließen. Darunter ist die Umrüstung von Zügen in Baden-Württemberg für das einheitliche europäische Zugleit- und -sicherungssystem. Andere Vorhaben betreffen etwa weitere Ladestationen für E-Autos in Italien oder klimafreundliche Nahverkehrsbusse in Paris oder Barcelona.



Die Projekte sollen zu den Zielen des "Green Deal" beitragen, denen zufolge der CO2-Ausstoß in der EU bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter das Niveau von 1990 gedrückt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.