Die EU-Kommission setzt im Kampf gegen den Klimawandel auf eine Neuausrichtung von Mobilität und Verkehr in Europa.

Das geht nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" aus dem Entwurf für ein Strategiepapier hervor, über das die Brüsseler Behörde heute beraten will. Es gehört zum "Green Deal" der Kommission für eine klimafreundliche Wirtschaft.



Demnach sollen in Europa unter anderem bis 2030 doppelt so viele Hochgeschwindigkeitszüge und mindestens 30 Millionen emissionsfreie Autos unterwegs sein. 100 europäische Städte sollen bis dahin klimaneutral werden - ein Ziel, dass die EU als Ganzes für 2050 anstrebt. Der CSU-Europapolitiker Ferber kritisierte, es fehlten Lösungsansätze, um ländlichen Regionen den Anschluss an die moderne Verkehrswelt zu ermöglichen. Greenpeace wiederum monierte, das Papier enthalte vor allem Absichtsbekundungen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.