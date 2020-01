EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ihre Forderung nach mehr Geld aus den Mitgliedstaaten für ihren sogenannten Green Deal bekräftigt.

Wenn man nicht handele, seien die Kosten so viel höher und die Folgen so viel schwerer, dass man diese Investition in die Zukunft leisten sollte, sagte von der Leyen im Europaparlament in Straßburg. Die Bundesregierung ist laut einem Medienbericht aber nicht bereit, mehr Finanzmittel zum klimafreundlichen Umbau der europäischen Wirtschaft aufzubringen. Das meldet der "Spiegel" unter Berufung auf eine Regierungsantwort an die Grünen. Darin heißt es, die Bundesregierung sehe ausreichend Spielraum, um die erforderlichen Mittel durch entsprechende Prioritätensetzung bereitzustellen.



Die EU-Kommission hat das Ziel ausgegeben, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu machen.