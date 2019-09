Die Greenpeace International-Chefin Morgan hat die emotionale Rede der Aktivistin Thunberg auf dem UNO-Klimagipfel gelobt.

Klimaschutz brauche mehr Wut und mehr Herz, sagte Morgan im Deutschlandfunk (Audio-Link). Wenn man die Aufrufe der Wissenschaft und die Dringlichkeit der Situation verstehe, sei es unfassbar, dass bislang im Klimaschutz nicht mehr passiert sei.



Morgan zeigte sich überzeugt, dass auch viele Menschen, die nicht an den Klima-Demonstrationen teilnähmen, das Thema als wichtig verstünden. Eine bessere Klimapolitik müsse nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft führen, man könne Politik und Maßnahmen vielmehr so formulieren, dass ärmere Menschen nicht darunter leiden müssten.

"Kraftvoller UNO-Generalsekretär"

Die Ausgangssituation für den Klimaschutz sei heute eine andere als früher, erklärte Morgan. Dazu habe zum einen die Bewegung junger Menschen beigetragen. Außerdem habe man mit Guterres inzwischen einen kraftvollen UNO-Generalssekretär, der in seiner Rede auf dem Klimagipfel sehr spezifische Forderungen aufgestellt habe.



Mit Blick auf das Klimapaket der Bundesregierung sagte Morgan, Bundeskanzlerin Merkel erhalte in New York kein großes Lob. Besonders Schwellen- und Entwicklungsländer seien von den Beschlüssen enttäuscht.

"Wie könnt ihr es wagen..."

UNO-Generalsekretär Guterres hatte den Klimagipfel gestern eröffnet. Er sagte, es sei genug geredet worden. Notwendig seien brauche Sofortmaßnahmen, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Thunberg warf den Staats- und Regierungschefs Versagen vor. "Sie haben mir meine Träume und meine Kindheit gestohlen", sagte die 16-Jährige wörtlich. "Wie könnt ihr nur weiter wegschauen?"

"Klimaschutz beginnt nicht mit Thunberg"

Bundesentwicklungsminister Müller wies Thunbergs Vorwürfe an die Politik zurück. Sicherlich müsse sehr viel mehr getan werden, um die Erderwärmung abzuschwächen, sagte der CSU-Politiker, aber der Klimaschutz beginne nicht mit Greta Thunberg. Müller verwies auf den 1997 geschlossenen Vertrag von Kyoto und das Pariser Abkommen von 2015. Er forderte mehr Klimaschutz-Projekte - vor allem in den Schwellen- und Entwicklungsländern, weil es dort effizienter sei.



Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich nannte Thunbergs Appell im Deutschlandfunk (Audio-Link) dagegen vollkommen berechtigt. Sie seien außerdem genau an der richtigen Stelle vorgetragen worden. Ziel der Vereinten Nationen sei schließlich unter anderem die Sicherung des Friedens, der auch durch Umweltprobleme bedroht sei.