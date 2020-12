Greenpeace wirft der Bundesregierung mangelnde Transparenz in der Rüstungsexportpolitik vor.

So wie das Wirtschaftsministerium derzeit handele, hintertreibe es die parlamentarische Kontrolle, sagte der Sprecher für den Bereich Frieden und Abrüstung, Lurz, der Katholischen Nachrichten-Agentur. Die Abgeordneten würden im Dunkeln gelassen, und in diesem Dunkeln gedeihe der Waffenexport mit all seinen Übeln, und zwar Menschenrechtsverletzungen, Krieg und Korruption.



Lurz unterstützte die Kritik von Grünen und Linken, dass Ressortchef Altmaier in jüngerer Vergangenheit vermehrt parlamentarische Anfragen zu Rüstungsexporten entweder gar nicht oder nur eingeschränkt beantwortet habe.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.