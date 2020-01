Die Umweltorganisation Greenpeace hat die von der Großen Koalition geplante Milliardenhilfe für Bauern kritisiert.

Die Unterstützung stehe für ein krasses Politikversagen, sagte die Greenpeace-Landwirtschaftsexpertin Töwe in Berlin. Steurzahlerinnen und Steuerzahler müssten nun für die Versäumnisse in der Agrarpolitik der vergangenen Jahrzehnte aufkommen. Auch für den Deutschen Bauernverband geht das Vorhaben der Regierung am eigentlichen Problem vorbei. Es sei zwar ein Signal der Wertschätzung, jedoch ließen sich mit Geld allein die Herausforderungen nicht meistern, sagte Verbandspräsident Rukwied. Fehlentscheidungen unter anderem bei der Verschärfung des Düngemittelrechts müssten korrigiert werden.



Die Bundesregierung hatte für die kommenden Jahre eine Milliarde Euro für Umweltprogramme und Investitionen in der Landwirtschaft zugesagt. Sie reagierte damit auf die jüngsten Bauernproteste gegen schärfere Umweltschutzauflagen.