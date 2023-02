Die Greenpeace-Aktion für ein globales Meeresschutzabkommen in Berlin (Annette Riedl/dpa)

Mehrere Aktivisten projizierten unter anderem Bilder von Meereslebewesen auf die Fassade des Humboldt-Forums. Hintergrund sind die UNO-Verhandlungen zum Abschluss eines globalen Hochseeschutzabkommens, die vom 20. Februar an in New York weitergeführt werden sollen.

Die Aktion richtete sich den Aktivisten zufolge besonders an Bundesumweltministerin Lemke. Greenpeace forderte die Grünen-Politikerin auf, sich für den Abschluss eines solchen Schutzabkommens einzusetzen.

