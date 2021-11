Schäden durch Trockenheit und Borkenkaeferbefall in deutschen Wäldern. (picture alliance / blickwinkel / W. Willner)

Wie die Umweltschutzorganisation in Hamburg mitteilte, sind allein zwischen 2018 und 2020 Waldbestände von fast 12.000 Quadratkilometern teilweise verloren gegangen. Diese Fläche ist dreizehnmal so groß wie das Bundesland Berlin. In den geschädigten Wäldern seien viele Bäume abgestorben und großflächige Kahlschläge erfolgt. Die Verluste hätten ein historisches Ausmaß angenommen, erklärte Greenpeace. Mitverantwortlich dafür sei neben der Dürre auch die Forstwirtschaft, die Wälder zu intensiv nutze und auf Monokulturen mit Nadelbäumen setze.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.