Einer Untersuchung von Greenpeace zufolge gelangen antibiotikaresistente Keime vom Schlachthof direkt in die Umwelt.

Die Umweltorganisation ließ Proben aus Abwässern von sieben Schlachthöfen untersuchen. 33 von 30 enthielten antibiotikaresistente Keime. Die Proben wurden an der Universität Greifswald analysiert. Laut Greenpeace leiten fast alle Schlachthöfe ihr Abwasser direkt in die Umwelt ein und tragen zur Verbreitung von Resistenzen gegen die Medikamente bei. Beteiligt sind der Umwelstschutzorganisation zufolge auch die größten Konzerne der Schlacht-Industrie.



Antibiotika werden an Tiere vergeben, um Ausbrüche von Krankheiten zu verhindern. Zugleich stellt die zunehmende Resistenz von Bakterien gegen die Wirkstoffe eine Bedrohung sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin dar.



Greenpeace macht die Massentierhaltung als Ursache des Problems aus. Die Umweltorganisation fordert eine bessere Klärung des Abwassers und strengere Vorgaben der Politik - etwa faire Preise und ein Verbot der Werbung für Billigfleisch.

