Nach der Insolvenz der Bremer Greensill Bank haben die betroffenen Kommunen Hoffnung, einen Teil ihrer Gelder zurückzubekommen.

Der Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt Monheim, Zimmermann, sagte nach der Gläubigerversammlung, der Insolvenzverwalter habe das Ziel formuliert, innerhalb der ersten fünf Jahre zwei Milliarden Euro als Insolvenzmasse zu generieren. In diesem Fall würde eine Milliarde an den gesetzlichen Entschädigungsfonds gehen, die zweite an den freiwilligen Fonds sowie die ungesicherten Gläubiger. Seit 2017 sind Kommunen im Gegensatz zu Privatanlegern nicht mehr über den Einlagensicherungsfonds abgesichert. Dutzende Städte und Gemeinden hatten Gelder bei der Bank angelegt, Monheim beispielsweise 38 Millionen Euro. Laut Zimmermann steht nun in Aussicht, rund ein Viertel der Gelder zurückzuerlangen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.