Zwei Jahre nach dem Brand im Londoner Hochhaus Grenfell Tower hat eine Untersuchung nach einem Medienbericht schwere Versäumnisse der Feuerwehr festgestellt.

Der britische "Telegraph" zitiert aus dem Report einer Kommission, der morgen vorgestellt werden soll. Bei dem Großbrand in dem Wohnturm waren 72 Menschen ums Leben gekommen. Der Feuerwehr wird unter anderem vorgeworfen, dass sie die Bewohner noch anwies, in ihren Wohnungen zu bleiben, als das Feuer schon außer Kontrolle gewesen sei. Ohne diesen schwerwiegenden Fehler hätte es vermutlich weniger Opfer gegeben, heißt es in dem Bericht.



Hauptgrund für die schnelle Ausbreitung des nächtlichen Feuers im Juni 2017 waren brennbare Baumaterialien. Als Auslöser gilt ein in Brand geratener Kühlschrank.