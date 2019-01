US-Grenzposten haben erneut Tränengas eingesetzt, um eine Gruppe von Flüchtlingen aus Mittelamerika an der Überquerung der Grenze zwischen Mexiko und den USA zu hindern.

Bei einem ähnlichen Vorfall im November hatte Mexiko eine Untersuchung gefordert. Die US-Grenzschutzbehörde erklärte, das Tränengas sei gegen Steinewerfer gerichtet gewesen, die sich abseits von den Migranten befunden hätten.



Insgesamt hatten sich rund 150 mittelamerikanische Flüchtlinge in der Nähe des Grenzzaunes versammelt.



Tausende Menschen aus verarmten und von Gewalt heimgesuchten Ländern Mittelamerikas haben in den vergangenen Monaten versucht, über Mexiko in die USA zu gelangen.