Das litauische Parlament verhängt im Grenzgebiet zu Belarus den Ausnahmezustand. Er soll um Mitternacht Ortszeit beginnen und für einen Monat gelten. Den Grenzbeamten ist es dann unter anderem erlaubt, mit Gewalt vorzugehen, um Migranten an der Einreise nach Litauen zu hindern.

An der Grenze zwischen Belarus und Polen ist die Lage weiter angespannt. Den Angaben zufolge harren dort rund 2.000 Migranten aus, die über Belarus in die EU gelangen wollen. Die Menschen hatten gestern vergeblich versucht, die Grenze zu überqueren. Polen verstärkte die Sicherheitskräfte vor Ort und schloss eine naheliegenden Grenzübergang. In dem Gebiet gilt bereits seit längerem der Ausnahmezustand.



Die EU-Kommission sowie zahlreiche Mitgliedstaaten warfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko erneut vor, Migranten etwa aus dem Nahen Osten gezielt an die Grenzen zur EU zu bringen. Die EU-Länder wollen deshalb die Sanktionen gegen Verantwortliche in Belarus erneut verschärfen, etwa durch erschwerte Visa-Vergabe. Die Regierung in Minsk weist die Vorwürfe zurück.

Gespräch zwischen Lukaschenko und Putin

Über die aktuelle Lage hat der belarussische Präsident Lukaschenko mit dem russischen Staatschef Putin gesprochen. Wie der Kreml anschließend berichtete, haben beide Staatschefs dabei ihre besondere Besorgnis angesichts der Stationierung polnischer Truppen an der Grenze geäußert. Russland gibt dem Westen die Schuld an der angespannten Lage.

Appell der Literaturnobelpreisträgerinnen

Angesichts der humanitären Krise an der EU-Außengrenze zu Belarus haben mehrere Literaturnobelpreisträgerinnen rasche Lösungen gefordert. In einem offenen Brief appellierten Elfriede Jelinek, Herta Müller, Swetlana Alexijewitsch und Olga Tokarczuk an EU-Institutionen, die Krise „möglichst schnell und effektiv zu lösen“. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ veröffentlichte den Brief, der an den Präsidenten des Europäischen Rates, Michel, den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Sassoli, und die Mitglieder des Europäischen Parlaments adressiert ist.

