Polen will die Zahl der Soldaten an der Grenze zu Belarus wegen des Andrangs von Migranten auf 10.000 aufstocken.

Verteidigungsminister Blaszczak teilte mit, dass 2.500 weitere Soldaten entsandt würden, um den Grenzschutz zu unterstützen. Am Wochenende hatten nach polnischen Angaben in zwei Fällen rund 60 bis 70 Migranten versucht, gewaltsam über die Grenze ins Land zu gelangen. Sie hätten Steine und Stöcke nach den Sicherheitskräften geworfen. Seit August haben tausende Migranten - meist aus dem Nahen Osten und Afrika - versucht, die polnische Grenze von Belarus aus zu überqueren.



Die EU geht von einer Vergeltungsaktion des belarussischen Machthabers Lukaschenko für Brüsseler Sanktionsbeschlüsse aus. Es wird vermutet, dass die belarussischen Behörden die Migranten gezielt ins Land holen und an die Grenzen zu den östlichen EU-Staaten schleusen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.