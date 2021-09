Das polnische Parlament hat für die Beibehaltung des Ausnahmezustands im Grenzgebiet zu Belarus gestimmt.

Das Gesetz war bereits in der vergangenen Woche von Präsident Duda unterzeichnet worden, das Parlament hätte die Maßnahme gemäß der Verfassung jedoch wieder aufheben können. Es ist der erste Ausnahmezustand in Polen seit der Wende im Jahr 1989. Demnach ist nur noch Anwohnern der Zugang zu einem drei Kilometer breiten Streifen im Grenzgebiet zu Belarus gestattet. Auch Journalisten sind in der betroffenen Region nicht zugelassen. Hintergrund sind tausende illegaler Grenzübertritte von Migranten.



Westliche Staaten werfen dem belarussischen Staatschef Lukaschenko vor, Menschen aus Krisenregionen gezielt an die Grenzen nach Polen sowie Litauen zu transportieren, um auf diese Weise Vergeltung gegen EU-Sanktionen zu üben.

