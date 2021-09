Polens Präsident Duda hat sich für eine Verlängerung des Ausnahmezustands an der Grenze zu Belarus um weitere 60 Tage ausgesprochen.

Durch einen anhaltend illegalen Zuzug von Migranten aus dem Nachbarland steige der Druck weiter an, sagte Duda in Warschau nach einem Treffen mit dem Innen- und dem Verteidigungsminister sowie der Führung des Grenzschutzes. Sobald er einen entsprechenden Antrag der Regierung erhalte, werde er das Parlament bitten, der Verlängerung zuzustimmen. Westliche Staaten werfen dem belarussischen Staatschef Lukaschenko vor, Menschen aus Krisenregionen gezielt an die Grenzen nach Polen und zum Baltikum zu transportieren, um auf diese Weise Vergeltung für EU-Sanktionen zu üben. Es ist der erste Ausnahmezustand in Polen seit der Wende im Jahr 1989.



Demnach ist nur noch Anwohnern der Zugang zu einem drei Kilometer breiten Streifen im Grenzgebiet zu Belarus gestattet. Auch Journalisten sind in der betroffenen Region nicht zugelassen.

