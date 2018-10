Bundesinnenminister Seehofer hat die Kontrollen an der Grenze zu Österreich um sechs Monate verlängert.

Seehofer sagte in Berlin, die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Kontrollen seien noch nicht gegeben. Der Schutz der EU-Außengrenzen sei noch unzureichend, noch immer zögen viele Migranten von einem EU-Land ins nächste weiter. Durch die Verlängerung wird die deutsche Grenze zu Österreich nun bis zum 11. Mai 2019 kontrolliert.



Die EU-Kommission hat Deutschland und weitere Mitgliedsstaaten hingegen aufgefordert, die Grenzen innerhalb des Schengenraums wieder freizugeben. Innenkommissar Avramopoulos warnte bei einem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg vor einem Verlust der Reisefreiheit in Europa.