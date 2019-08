Bundesinnenminister Seehofer will die sogenannte Schleierfahndung an der Grenze zur Schweiz ausweiten.

Stationäre Kontrollen seien nicht geplant, teilte das Innenministerium in Berlin mit. Anlass für die angekündigten Maßnahmen sei die Zahl unerlaubter Grenzübertritte. 2018 seien 43.000 solcher illegalen Einreisen gezählt worden. Die verstärkte Schleierfahndung stehe aber nicht im Zusammenhang mit den tragischen Ereignissen in dieser Woche am Frankfurter Hauptbahnhof, stellte das Ministerium klar. Der Mann, der einen achtjährigen Jungen und seine Mutter vor einen Zug gestoßen hatte, lebte in der Schweiz und wurde dort polizeilich gesucht.