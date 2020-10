Im Süden der Türkei hat es laut Medienberichten nach einer Polizeikontrolle eine Explosion gegeben.

Bei der Kontrolle in der Provinz Hatay nahe der Grenze zu Syrien sei einer von zwei Terroristen außer Gefecht gesetzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf den örtlichen Gouverneur. Dabei sei es zu der Detonation gekommen. Der türkische Sender NTV berichtete, ein Verdächtiger habe eine Handgranate gezündet.



Die US-Botschaft hatte in der vergangenen Woche vor potenziellen Terrorangriffen und Geiselnahmen in der Türkei gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.