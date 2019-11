Der Philosoph Rainer Forst plädiert dafür, auch mit Rechtsextremisten und politisch Andersdenkenden den Diskurs zu suchen.

Man müsse mit den Rechten sprechen, weil sonst kein politischer Streit stattfinde, sagte Forst im Deutschlandfunk. Mit Extremisten reden heiße, zu verstehen, wo diese Überzeugungen herkommen, diese Überzeugungen aber auch zurückzuweisen. Mit Blick auf die AfD stellte Forst klar, dass die Partei im Moment zwar rechtlich toleriert werde. Aber: "Die AfD als Partei zu tolerieren, heißt überhaupt nicht, dass man mit ihr pfleglich umgehen soll oder dass man die extremistischen Äußerungen einfach so unwidersprochen hinnehmen müsste."



Toleranz sei im ideologischen Alltagsstreit immer eine Waffe, die von verschiedenen Seiten verwendet werde. Vor diesem Hintergrund kritisierte der Philosoph auch die massiven Störungen der Vorlesungen des AfD-Gründers Lucke an der Hamburger Universität. Protest sei das eine, das Nicht-Reden-Lassen aber etwas anderes.



Insgesamt bescheinigte Forst Deutschland eine lebendige Demokratie, in der sich antidemokratische Stimmen aber verstärkt Gehör verschafften. Deshalb müsse man sehr aufpassen.