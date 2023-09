Zentralafrika

Putsch in Gabun (AFP)

Das teilten die neuen Machthaber in der Hauptstadt Libreville mit. Ihr Chef Nguema versprach im Staatsfernsehen, das Land zu mehr Demokratie zu führen. Die Suspendierung aller staatlichen Institutionen sei eine vorübergehende Maßnahme. Konkrete Schritte dafür oder einen Zeitplan für Neuwahlen verkündete er nicht.

Am Mittwoch hatte das Militär die Macht übernommen. Kurz zuvor war Präsident Bongo nach offiziellen Ergebnissen für eine dritte Amtszeit gewählt worden. Es gibt aber Zweifel an dem Wahlausgang. Die rund 2,3 Millionen Einwohner Gabuns leben trotz des Öl-Reichtums größtenteils in Armut.

