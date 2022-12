Umweltverband Nabu

Ein toter Blei liegt am frühen Morgen im flachen Wasser der Oder. Ursache des massiven Fischsterbens im August war eine Algenblüte, die den deutsch-polnischen Grenzfluss vergiftete. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Wer nach der größten Umweltsauerei suche, habe sofort die Umweltkatastrophe an der Oder vor Augen, teilte Nabu-Präsident Krüger mit. Besonders ins Gedächtnis gebrannt hätten sich die Bilder der geschätzten 200 bis 400 Tonnen an totem Fisch entlang des Flusses. Die Oder stehe stellvertretend für die kritische Situation an vielen anderen Flüssen in Deutschland. Durch Begradigung, Uferbefestigung und Fahrrinnenvertiefungen steigen laut Nabu Fließgeschwindigkeiten, gehen wichtige Lebensräume verloren und Flüsse verlieren an Widerstandsfähigkeit.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.