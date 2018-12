Andere Quellen sprechen davon dass insgeamt mehr als 100 Fahrzeuge unterwegs seien. Wie die türkische Agentur DHA berichtet, würden Militäreinheiten von der türkischen Stadt Kilis aus in ein Gebiet verlegt, das von der türkeifreundlichen Freien Syrischen Armee kontrolliert wird. Es grenzt an die Region Manbidsch. Dem türkischen Staatsfernsehen TRT zufolge hätten die USA ihre 300 Soldaten aus Manbidsch bereits abgezogen.

Telefonat von Trump und Erdogan

Die Präsidenten der Türkei und der USA, Trump und Erdogan haben am Sonntag erneut miteinander telefoniert. Nach Angaben des türkischen Präsidialamtes ging es darum, ein Machtvakuum nach dem geplanten Abzug der Amerikaner aus Syrien zu vermeiden. Trump hatte am Mittwoch angekündigt, alle US-Truppen aus Syrien abzuziehen. Eine daraufhin erwartete türkische Offensive östlich des Euphrat hatte der türkische Präsident Erdogan am Freitag überraschend verschoben.

Die jetzt gemeldeten Truppenbewegungen werden aus dem Gebiet westlich des Euphrat gemeldet.