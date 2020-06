Bei Kämpfen zwischen indischen und chinesischen Einheiten an der gemeinsamen Grenze hat es nach jüngsten Angaben zahlreiche Tote gegeben.

Wie die indische Armee mitteilte, wurden 20 ihrer Soldaten getötet. Nach Angaben der in Peking erscheinenden staatlichen Zeitung "Global Times" gab es auch auf chinesischer Seite Opfer - wie viele, wurde nicht mitgeteilt.



Die Kämpfe ereigneten sich gestern Abend an einem umstrittenen Grenzabschnitt in der nordwestindischen Region Ladakh. Beide Staaten gaben der jeweils anderen Seite die Schuld. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es an der Grenze Spannungen mit Faustkämpfen und Steinwürfen zwischen Soldaten gegeben. Inzwischen trafen sich ranghohe Armeevertreter Indiens und Chinas, um die Situation zu entschärfen.