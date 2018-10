Frankreich hat mehrere illegal eingereiste Flüchtlinge unter dubiosen Umständen nach Italien zurückgebracht.

Wie italienische Medien berichten, löste der Zwischenfall neue Spannungen zwischen Italien und Frankreich aus. Den Meldungen zufolge setzten französische Beamte am vergangenen Freitag mehrere Migranten in einem Waldgebiet unweit der Grenze aus. Die italienische Antiterrorpolizei filmte die Aktion der französischen Gendarmen. Frankreich sprach von einem Irrtum. Der italienische Innenminister Salvini erklärte auf Twitter, seine Regierung werde für den Zwischenfall keine Ausreden akzeptieren. Seit Jahren werden an der italienisch-französischen Grenze Flüchtlinge abgefangen und abgewiesen. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben sich seit dem Antritt der rechts-populistischen Regierung in Rom verschlechtert.