Bei einem Zwischenfall an der indisch-chinesischen Grenze hat es mehrere Tote gegeben.

Die indische Armee erklärte, es sei gestern Abend an einem umstrittenen Grenzabschnitt in der nordwestindischen Region Ladakh zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit Opfern auf beiden Seiten gekommen. Drei Soldaten seien getötet worden. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, man habe auf Provokationen und Angriffe indischer Truppen reagiert.



An der 3.500 Kilometer langen Grenze zwischen Indien und China, deren genauer Verlauf an einigen Stellen umstritten ist, haben die Spannungen zuletzt zugenommen.