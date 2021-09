Angesichts von Spannungen an der Grenze zwischen dem Kosovo und Serbien hat die KFOR ihre Patrouillen verstärkt.

Sowohl die Zahl als auch die Dauer der Einsätze sei erhöht worden, teilte die von der Nato geführte internationale Kosovo-Truppe mit. Die US-Botschaft in Serbien twitterte, Verteidigungsbeamte aus den USA und Kanada hätten die Grenzübergänge Jarinje und Brnjak besucht, um sich ein besseres Bild von der Lage zu verschaffen.



In einem Streit über Autokennzeichen haben Kosovo-Serben die Grenze mit Lastwagen blockiert. Die kosovarische Regierung schickte Spezialeinheiten der Polizei mit gepanzerten Fahrzeugen ins Grenzgebiet, Serbien versetzte Militäreinheiten in Kampfbereitschaft.



Auslöser für den Protest ist eine neue Verordnung der kosovarischen Regierung, die verbietet, im Kosovo Kfz-Kennzeichen aus Serbien zu verwenden. Davon sind mehrere tausend Auto- und Lastwagenfahrer betroffen, die in der serbischen Enklave im Norden des Kosovo leben. Die neue Vorschrift gilt aber auch für Reisende aus Serbien.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.