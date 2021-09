Zwischen dem Kosovo und Serbien blockieren Bürger weiterhin zwei Grenzübergänge.

Die Blockade geht damit bereits in die zweite Woche, wie das serbische Staatsfernsehen berichtet.



Die Menschen protestieren mit der Aktion gegen eine neue Verordnung der kosovarischen Regierung, wonach im Kosovo keine Kfz-Kennzeichen aus Serbien mehr verwendet werden dürfen. Die Regelung betrifft mehrere tausend Kosovo-Serben, die in einer Enklave leben. Auch Reisende aus Serbien müssen bei der Einreise provisorische kosovarische Kennzeichen an ihren Fahrzeugen anbringen.



In der vergangenen Woche war eine kosovarische Sonderpolizeieinheit zu den Grenzübergängen vorgerückt, um die Verordnung durchzusetzen. Serbien versetzte Militäreinheiten nahe der Grenze in Kampfbereitschaft.



Die NATO und die EU forderten beide Seiten zur Zurückhaltung auf.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.