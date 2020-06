Die USA haben China und Indien zur friedlichen Beilegung ihres Grenzkonflikts aufgerufen.

Die US-Regierung unterstütze eine friedliche Lösung, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington. Er hob hervor, dass sowohl China als auch Indien den Wunsch nach einer Entschärfung der Lage zum Ausdruck gebracht hatten.



In der nordwestindischen Region Ladakh war es am Montag zu Kämpfen zwischen Einheiten beider Länder gekommen. Nach jüngsten Angaben der indischen Armee kamen dabei 20 ihrer Soldaten ums Leben. Auch auf chinesischer Seite soll es Opfer gegeben haben. Beide Staaten gaben der jeweils anderen Seite die Schuld. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es in der Gegend Spannungen gegeben.



Der Verlauf der 3.500 Kilometer langen Grenze zwischen China und Indien ist in mehreren Gebieten umstritten. Im Jahr 1962 führten die beiden Staaten einen kurzen Krieg um die Grenze im Himalaya.