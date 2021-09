EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich besorgt über die Spannungen an der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo geäußert.

Sie rief beide Seiten auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Jetzt sei Deeskalation wichtig, sagte von der Leyen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem nordmazedonischen Ministerpräsidenten Zaev in Skopje. Hintergrund ist eine neue Verordnung der Regierung in Pristina, wonach im Kosovo keine Kfz-Kennzeichen aus Serbien mehr verwendet werden dürfen. Die Regelung betrifft mehrere tausend Kosovo-Serben, die in einer Enklave leben. Zugleich verlegte die kosovarischen Regierung Spezialeinheiten der Polizei in den Norden des Kosovo. Serbien sprach daraufhin von einer Provokation und verstärkte seine Militärpräsenz im Grenzgebiet. Die Nato-geführte Kosovo-Truppe KFOR verstärkte ihrerseits die Patrouillen.



Von der Leyen wird morgen im Kosovo erwartet, wo sie unter anderem Ministerpräsident Kurti treffen will. Im Anschluss reist sie nach Serbien weiter.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.