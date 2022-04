Grenzkontrolle auf einer Autobahn (picture alliance / dpa / Marius Becker)

Das stellte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg in einer heute verkündeten Entscheidung klar. Danach muss sich die Lage von derjenigen unterscheiden, die ursprünglich zur vorübergehenden Wiedereinführung der Grenzmaßnahmen geführt habe.

Laut Schengener Abkommen können Kontrollen von einem EU-Mitglied für längstens sechs Monate eingeführt werden, wenn ihre innere Sicherheit oder öffentliche Ordnung ernsthaft bedroht sind. Österreich wandte diese Ausnahme mehrmals hintereinander an. Konkret ging es in dem Rechtsstreit um die Grenze zwischen Österreich und Slowenien, an der die österreichischen Behörden ab 2015 wegen zunehmender Übertritte Geflüchteter wieder kontrollierten.

