Die Grenzkontrollen in Dänemark werden verstärkt. (dpa/Carsten Rehder)

Wegen der Vorkommnisse habe sich die Sicherheitslage verändert, teilte das dänische Justizministerium mit. Mit einer Ausweitung der Kontrollen könne man besser auf spezifische und aktuelle Bedrohungen reagieren.

In Schweden und Dänemark hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Aktionen gegeben, bei denen Ausgaben des Koran entweder beschädigt oder verbrannt wurden. In islamischen Ländern hatte das heftige Reaktionen ausgelöst. Im Irak wurde die schwedische Botschaft in Bagdad von Demonstranten gestürmt und in Brand gesteckt.

Zwar verurteilen die beiden nordeuropäischen Länder die Verbrennungen und suchen nach Wegen, derartige Aktionen zu unterbinden, dulden sie aber unter Berufung auf den Schutz der Meinungsfreiheit.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.