Ein ukrainischer Soldat mit einer Drohne (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Diego Herrera Carcedo)

Nach Darstellung der örtlichen Gouverneure wurden zahlreiche Flugkörper von der Luftabwehr abgeschossen. Betroffen waren demnach die Regionen Smolensk, Orjol und Brjansk. Die ukrainische Regierung erklärte, die Angriffe richteten sich gegen Militär-, Energie- und Transportinfrastruktur, die für Moskaus Kriegsführung von Bedeutung sei. Derweil waren in der Hauptstadt Kiew Explosionsgeräusche zu hören. Augenzeugen zufolge kamen Luftabwehreinheiten zum Einsatz.

Gestern hatte der Westen der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. Die Bundesregierung stellte weitere 100 Millionen Euro an Winterhilfe in Aussicht. Die italienische Regierung kündigte an, noch diesen Monat ein weiteres Flugabwehrsystem in die Ukraine zu liefern.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.