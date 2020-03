Wegen der Öffnung der türkischen Grenzen zur Europäischen Union schickt die Grenzschutzbehörde Frontex Verstärkung nach Griechenland. Ein Sprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP, man habe die Entsendung von zusätzlichen Beamten sowie von Ausrüstung veranlasst.

Die Alarmstufe für alle EU-Grenzen zur Türkei sei auf "hoch" angehoben worden. Nach Agenturberichten haben an der Grenze der Türkei zu Griechenland mehrere tausend Flüchtlinge die Nacht im Freien verbracht.

IOM spricht von 13.000 Menschen

Die Internationale Organisation für Migration IOM teilte mit, es seien dort mindestens 13.000 Menschen eingetroffen. Darunter befänden sich auch kleine Kinder. Die griechischen Behörden erklärten, Polizei und Militär hätten bislang die überwiegende Zahl am Grenzübertritt gehindert. Dabei habe man Tränengas und Blendgranaten eingesetzt. Mindestens 220 Migranten hätten allerdings mit Booten die Mittelmeer-Insel Lesbos erreicht.



Der türkische Präsident Erdogan hatte gestern erklärt, sein Land werde Flüchtlinge nun ungehindert Richtung Griechenland und Bulgarien ausreisen lassen, da sich die EU ihrerseits nicht an Zusagen des Flüchtlingspaktes halte. Der türkische Innenminister Soylu teilte über Twitter mit, mehr als 76.000 Menschen hätten sein Land bereits über den Grenzübergang in Edirne verlassen.



Eine unabhängige Bestätigung für diese Zahl gibt es nicht. EU-Kommissionschefin von der Leyen äußerte sich besorgt über die Entwicklung. Sie sicherte den Regierungen in Athen und Sofia Unterstützung zu.