Die EU-Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten ein koordiniertes Vorgehen zur Aufhebung der Reisebeschränkungen.

Da die Zahl der Neuinfektionen zurückgehe, sei es gerechtfertigt, die Grenzen schrittweise wieder zu öffnen, teilte die Kommission in Brüssel mit. Zunächst sollten die Beschränkungen zwischen Regionen mit ähnlicher epidemiologischer Lage aufgehoben werden. Für Hotel-Übernachtungen oder Restaurant-Besuche sollten weiterhin klare Richtlinien eingehalten werden, um einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen zu vermeiden. Auch Besuche von Verwandten und Partnern, die in anderen EU-Staaten lebten, sollten wieder möglich sein.



Bundesaußenminister Maas erklärte in Berlin, die weltweit geltende Reisewarnung für Touristen solle schrittweise aufgehoben werden, beginnend mit den europäischen Ländern. Von der EU forderte Maas ein koordiniertes Vorgehen.