Polen will an der Grenze zu seinem östlichen Nachbarland Belarus den Ausnahmezustand verhängen.

Grund ist die fortdauernde Einreise von Migranten in die EU. Die Regierung in Warschau bat Präsident Duda um die Genehmigung, für 30 Tage den Ausnahmezustand in zwei Grenzregionen anordnen zu können. Betroffen wären 183 Ortschaften, in denen dann weder Demonstrationen noch andere Aktionen erlaubt sind. Nach Angaben von Innenminister Kaminski haben allein im August mehr als 3.000 Migranten versucht, illegal über die polnisch-belarussische Grenze zu gelangen.



Hintergrund sind die EU-Sanktionen gegen Belarus. Als Reaktion hatte Machthaber Lukaschenko Ende Mai angekündigt, dass seine Regierung Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde. Außer Polen ist Litauen Zielland der Menschen.

