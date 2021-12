Das Logo der Grenzschutzagentur Frontex (AFP/Wojtek RADWANSKI / AFP)

Die griechische Behörde für Bürgerrechte kündigte eine Untersuchung des Falls an, nachdem sie einen entsprechenden Bericht von Frontex erhalten habe. Der Dolmetscher stammt aus Afghanistan, lebt aber seit mehreren Jahren in Italien. Gegenüber der "New York Times" gab er an, dass griechische Grenzbeamte ihn im September zusammen mit etwa 100 Migranten festgenommen hätten. Er und viele der anderen seien dann geschlagen worden, hätten sich ausziehen und Geld, Handys und Ausweispapier aushändigen müssen. Später sei er mit den anderen in die Türkei gebracht worden.

Menschenrechtsaktivisten und das UN-Flüchtlingswerk UNHCR werfen Griechenland leit längerem vor, illegal und gewaltsam gegen Migranten vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.