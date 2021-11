Flüchtlingskatastrophe im Ärmelkanal Grenzschutzorganisation Frontex setzt Überwachungsflugzeug ein

Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex wird ab Mittwoch am Ärmelkanal ein Flugzeug einsetzen, um Schleuserkriminaliät einzudämmen. Das Flugzeug soll die Küstenbereiche von Frankreich bis zu den Niederlanden rund um die Uhr überwachen, kündigte der französische Innenminister Darmanin nach einem Krisentreffen in Calais an.

28.11.2021