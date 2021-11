Mindestens 27 Flüchtlinge kamen ums Leben, als ihr Boot im Ärmelkanal kenterte. (FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Das Flugzeug soll die Küstenbereiche von Frankreich bis zu den Niederlanden rund um die Uhr überwachen, kündigte der französische Innenminister Darmanin nach einem Krisentreffen in Calais an. Vertreter mehrerer EU-Länder, der EU-Kommission sowie der Behörden Frontex und Europol hatten dort über Konsequenzen aus dem Flüchtlingsdrama im Ärmelkanal beraten. 27 Menschen waren am Mittwoch ertrunken.

Frankreich sei bereit, mit der britischen Regierung zusammenzuarbeiten, um die Migranten auf ihrem Weg nach Großbritannien aufzuhalten, bekräftigte Darmanin. Dies müsse aber auf Augenhöhe geschehen. Zwischen Frankreich und Großbritannien war es im Zusammenhang mit dem Bootsunglück zu einem politischen Eklat gekommen. Der britische Premier Johnson hatte Frankreich aufgefordert, die überlebenden Bootsflüchtlinge unverzüglich zurückzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.