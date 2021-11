Belarus hat im Grenz-Streit mit Polen einen ranghohen Diplomaten Warschaus einbestellt.

Hintergrund sind Vorwürfe Polens, wonach belarusische Kräfte in dieser Woche einen Sicherheitsvorfall an der Grenze verursacht haben sollen. Belarus weise dies zurück, hieß es aus dem Außenministerium in Minsk. Der polnischen Regierung zufolge ist in der Nacht zu Dienstag eine Gruppe von uniformierten und bewaffneten Personen aus Belarus in polnisches Hoheitsgebiet eingedrungen.



Zwischen den beiden Ländern gibt es erhebliche Spannungen, weil in den vergangenen Monaten tausende Migranten über Belarus in die EU gekommen sind.

