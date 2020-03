Die griechische Regierung fordert die volle Unterstützung der Europäischen Union, um die Außengrenzen der Staatengemeinschaft zur Türkei zu schützen. Ministerpräsident Mitsotakis schrieb auf Twitter, der Nationale Sicherheitsrat habe beschlossen, sich auf den entsprechenden Artikel in den EU-Vereinbarungen zu berufen. Die Grenze zur Türkei werde nun mit den höchstmöglichen Schutzvorkehrungen bewacht und abgesichert.

Zudem werde Griechenland für die Dauer eines Monats keine neuen Asylanträge mehr annehmen und bearbeiten. Mitsotakis wandte sich erneut an die Menschen, die sich in der Türkei in Auffanglagern befinden: "Versuchen Sie nicht, illegal nach Griechenland einzureisen, Sie werden zurückgeschickt!"

Griechenland antwortet mit Tränengas und Wasserwerfern

Auslöser war die Ankündigung des türkischen Präsident Erdogan, ab sofort würden keine Migranten und Flüchtlinge mehr davon abgehalten, in die EU weiterzureisen. Mitsotakis kündigte an, er werde am Dienstag gemeinsam mit EU-Ratspräsident Michel zum Fluss Evros reisen, der Griechenland von der Türkei trennt. Dort setzte die griechische Polizei Wasserwerfer und Tränengas ein, um Flüchtlinge am Grenzübertritt zu hindern.



In dem Grenzgebiet sind inzwischen tausende Migranten eingetroffen. Hunderte gelangten zudem mit Booten zu mehreren griechischen Mittelmeerinseln. Auf der griechischen Insel Lesbos hinderten Einwohner Schlauchboote daran, anzulegen. Beobachter sprachen von aggressiven und gewalttätigen Abwehraktionen.



Bundeskanzlerin Merkel setzte sich mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Borissow in Verbindung. Man sei übereingekommen, dass in der gegebenen Situation zeitnahe politische Gespräche mit der Türkei nötig seien, teilte ein Sprecher der Bundesregierung mit.